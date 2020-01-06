Европейский союз (ЕС) будет принимать решение о возможных санкциях в отношении Ирана после того, как МАГАТЭ оценит действия Тегерана в ядерной сфере. Об этом 6 января сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

Комментируя объявление Ираном нового сокращения объема своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, Стано заявил, что решение о новых санкциях или продолжении отмены уже действующих мер будет приниматься только после того, как МАГАТЭ даст оценку действиям Ирана, передает ТАСС.

Правительство Ирана объявило об отказе от последнего ограничения в рамках ядерной сделке 5 января. Тегеран решил прекратить выполнение обязательств по СВПД после того, как США в одностороннем порядке объявили о выходе из ядерной сделки в 2018 году и постепенно начали восстанавливать санкции против Тегерана.

СВПД по ядерной программе Тегерана был подписан Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией летом 2015 года. Иран тогда отказался от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций.