Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель предложил США начать отдельный диалог по отношениям с Китаем.

«Я предложил запустить двусторонний диалог по Китаю, вызовам, которые представляют действия и амбиции Китая для всех нас как в США, так и в Евросоюзе», — сказал Боррель по итогам видеоконференции глав МИД европейских стран с участием госсекретаря США Майка Помпео.

Он пояснил, что ЕС и США будут доводить до Китая «свои озабоченности и совместно отстаивать общие интересы».

В последнее время отношения между США и Китаем вновь обострились из-за разрабатываемого парламентом Китая законопроекта о защите национальной безопасности специального административного района страны — Гонконга, который, как считают в Вашингтоне, направлен на ликвидацию его высокой автономии. Президент США Дональд Трамп уже пригрозил применить санкции и отозвать специальный статус Гонконга. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.

Власти США, включая президента, регулярно обвиняют Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса, сокрытии фактов, несвоевременной реакции. Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.