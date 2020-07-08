Европейский союз считает задержание в Крыму семи подозреваемых в причастности к террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* политически мотивированным и ожидает их немедленного освобождения, говорится в распространенном заявлении пресс-службы главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

ФСБ России во вторник задержала в Крыму семь исламистов из террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* за пропаганду и вербовку, в том числе трех главарей и четырех рядовых активных участников. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что наличие в регионе членов террористической организации во многом является наследием украинского периода. В среду суд арестовал четырех подозреваемых, пятого отправили под домашний арест.

«Европейский союз рассматривает их задержание как политически мотивированное и… незаконное в соответствии с международным правом. ЕС не признает применение российского законодательства в Крыму и городе Севастополь и ожидает немедленного освобождения всех незаконно задержанных украинцев», — говорится в документе.

В ЕС также подчеркнули необходимость гарантировать международные стандарты прав человека на Крымском полуострове.

«Партия исламского освобождения»* («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*) в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания «Всемирного исламского халифата».

* Террористическая организация, запрещенная в России