Главы МИД ЕС на встрече с госсекретарем США Майком Помпео обсудили запуск мирного процесса на Ближнем Востоке после долгого перерыва и высказались за возможность использовать американскую «сделку века» для активизации международных усилий на данном направлении, сказал на пресс-конференции по итогам встречи верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель.

«В ближневосточном процессе мы ясно подчеркнули, что на нынешнем этапе важно побудить израильтян и палестинцев к доверительному содержательному политическому процессу. Мы сошлись во мнении, что план США создал определенный импульс в политическом процессе, который был приостановлен на слишком длительный период. Но этот импульс может быть использован, чтобы начать совместные международные усилия на основе существующих международных договоренностей. Мы в ЕС готовы поддержать и облегчить этот процесс», — подчеркнул Боррель.

Он также добавил, что в ходе дискуссии обсуждалась также возможная аннексия Израилем части палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан. «Мы также обсудили последствия возможной аннексии для перспективы решения на основе принципа «двух государств» и для региональной стабильности», — отметил глава европейской дипломатии.

Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как «сделка века». План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима.

Палестинцы и ряд стран, включая ЕС, этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.

Аббас 19 мая заявил, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить палестинские земли.

В конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху озвучил дату аннексии части территорий Западного берега реки Иордан в рамках «сделки века». По словам Нетаньяху, распространение израильского суверенитета на территории еврейских поселений Западного берега реки Иордан произойдёт 1 июля, и намерений менять эту дату нет. Позже министр водных ресурсов и высшего образования Зеев Элькин заявил в интервью местной прессе, что дата аннексии может быть сдвинута на несколько дней или недель.

Израильские власти начали предпринимать конкретные шаги на пути к аннексии. Сменный премьер-министр Бени Ганц проинструктировал начальника генштаба ускорить подготовку армии в связи с распространением суверенитета Израиля на части Западного берега реки Иордан.

В ЕС заявляли, что аннексия идет вразрез с международным правом и может спровоцировать напряженность в регионе.