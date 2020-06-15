Мария Табак. Великобритания и Евросоюз договорились активизировать в июле переговоры по будущим отношениям сторон, Соединенное Королевство не будет просить продления переходного периода после Brexit, говорится в переданном в Mpravda.com заявлении Британии и ЕС.

Заявление сделано по итогам встречи по видеоконференцсвязи премьера Бориса Джонсона с председателями Еврокомиссии, Европейского совета и Европарламента Урсулой фон дер Лейен, Шарлем Мишелем и Дэвидом Сассоли.

«Стороны приняли во внимание решение Великобритании не просить продления переходного периода. Соответственно, переходный период закончится 31 декабря 2020 года, в соответствии с положениями договора о выходе Великобритании из ЕС», — говорится в заявлении.

Стороны приветствовали конструктивные, с их точки зрения, переговоры по будущим отношениям сторон, ходом которых руководят Дэвид Фрост и Мишель Барнье (главный переговорщик от ЕС Барнье ранее заявил, что значительного прогресса на переговорах достигнуто не было).

В то же время, отметили лидеры, переговорам нужен дополнительный стимул.

«Они поддержали план, поддержанный главными переговорщиками, по интенсификации переговоров в июле и созданию более благоприятных условий для завершения работы и ратификации сделки до конца 2020 года. Это должно предполагать, по возможности, достижение на раннем этапе взаимопонимания по основным принципам, которые лягут в основу любого соглашения», — отмечается в заявлении.

«Стороны подчеркнули свое намерение напряженно работать для обеспечения будущих отношений, которые будут служить интересам жителей и Европейского Союза, и Великобритании. Они также подтвердили свое намерение в полной мере и своевременно имплементировать договор о выходе Великобритании из ЕС», — указывается в документе.

Как сообщил журналистам представитель британского премьера, следующие раунды переговоров по будущим отношениям Великобритании и ЕС пройдут в очном формате.

На 29 июня, 13 июля и 17 августа запланированы переговоры в Брюсселе, на 6 и 20 июля – в Лондоне. Переговоры планируется продолжить в сентябре.

Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца нынешнего года продлится переходный период, во время которого стороны пытаются договориться о модели своих будущих отношений. В это время к стране продолжают применяться правила ЕС, но она не участвует в процессе принятия решений в союзе и продолжает делать взносы в общий бюджет ЕС. Однако такой переходный период, к примеру, дает возможность сохранить торговые отношения в прежнем формате. По окончании «перехода» правила союза перестанут распространяться на Британию. Чтобы не было перебоев и трудностей в организации отношений страны и союза в различных сферах, их представители должны договориться об условиях будущего партнерства.

Сделать это необходимо за весьма короткий срок, ведь договоренности потребуют определенных утверждений соответствующими властями. Если договоренности достигнуты не будут, переход на новый этап их отношений рискует стать «жестким».

Продлить переходный период можно, однако решение, как сообщалось ранее, необходимо принять до конца июня. ЕС открыт к пролонгации, но от такой возможности отказывается Великобритания, несмотря на все трудности, связанные с пандемией коронавируса.