Знаменитые эрмитажные коты чувствуют себя хорошо в условиях ограничительных мер, принятых в связи с пандемией коронавируса в Санкт-Петербурге.

Музей выложил на своей странице ВКонтакте видео с записью о жизни питомцев под названием «Пушистые стражи Эрмитажа».

«За ними присматривают, гладят, кормят, а иногда — даже дают всякие вкусности. Сейчас все эти обязанности, помимо всего остального, легли на плечи Службы музейной безопасности», —рассказали сотрудники.

Несмотря на то, что коты обеспечены всем необходимым и их любят работники и посетители Эрмитажа, животные будут рады уютному дому и новым хозяевам. Желающим забрать себе пушистых хранителей музея предлагают оставить заявку на странице сообщества, отправится к новым хозяевам коты смогут после завершения режима самоизоляции.

А в Москве благотворительный фонд «РЭЙ» запустил сервис онлайн-общения с кошками из приютов «Виртуальный хозяин». Проект призван помочь бездомным животным найти хозяина в условиях карантинных мер.

Отмечается, что пользователь сервиса сможет регулярно получать фотографии и видео понравившегося ему питомца, а также новости о его состоянии и самочувствии. Если он примет решение взять кота домой, куратор проведет онлайн собеседование и забронирует животное до окончания карантина.