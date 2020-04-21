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Об этом «Интерфаксу» сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

По его словам, весь бюджет уходит на зарплаты и обеспечение жизнедеятельности музея, «которое стоит очень дорого», — сказал Пиотровский.

Директор Эрмитажа добавил, что сейчас идут переговоры с правительством о компенсации выпадающих доходов.

После снятия карантина учреждению потребуется месяц на подготовку к открытию. Сейчас в залах присутствует только охрана, остальные сотрудники работают удалённо. Пиотровский уточнил, что среди сотрудников Эрмитажа заразившихся коронавирусом не зарегистрировано. Он также сообщил, что Эрмитаж не отменял выставочные планы, но сдвинул все проекты примерно на 3 месяца.

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