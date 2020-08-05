Для посетитей становятся доступны экскурсии по Зимнему дворцу и Главному штабу, рассказал директор музея Эрмитаж Михаил Пиотровский. По его словам, экскурсии будут малочисленные, по пять человек. Дальше будем увеличивать это число», — сказал Пиотровский.

Он подчеркнул, что в дальнейшем музей будет постепенно смягчать вынужденные меры, отмечает «Интерфакс».

Бесплатно Эрмитаж могут посещать дети до 7 лет, для остальных льготных категорий граждан предусмотрен свободный вход по четвергам каждого месяца.

Сейчас для посещения открыты, помимо Зимнего дворца и Главного штаба, реставрационно-хранительский центр «Старая деревня», Меншиковский дворец, Музей фарфорового завода.