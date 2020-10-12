Бывшая участница Надежда Ермакова похудела на тринадцать килограммов. К сожалению, получилось это не из-за здорового образа жизни, диеты или занятий спортом, а по причине серьёзной болезни девушки.



Не так давно Надя призналась, что страдает заболеванием крови. Несмотря на назначенное лечение и постоянные советы врачей, хороших результатов пока что нет. Подписчики в соцсетях заметили, что Надежда очень сильно похудела и спросили у неё, как ей это удалось. Бывшая участница проекта рассказала, что никому не пожелает худеть так, как она. По её признанию, она не принимала специальных лекарств и таблеток для похудения, но вес продолжает падать.



Довольно долго врачи не могли разобраться с состоянием девушки и раньше писали в личной карте «анемия неясной этимологии». Но недавно диагноз смогли определить и поставили уже «апластическую анемию». Такое заболевание связано с состоянием кровеносной системы, при нём у пациента наблюдаются чрезмерно низкие показатели лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Пока что прописанное лечение не даёт положительного эффекта, но Надя не теряет надежду.