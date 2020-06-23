Певица затмила всех сексуальным нарядом

31-летняя солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег активно ведет Instagram, в котором делится с подписчиками фрагментами с выступлений, видео тренировок и соблазнительными снимками. Певица любит примерять откровенные наряды и часто снимается для мужских журналов.

В этот раз она порадовала фолловеров яркими снимками в дерзком образе. Эрика отправилась на вечеринку в честь дня рождения своих подруг, близняшек из проекта диджеев «Who is who twins».

Герцег блистала в мини-платье кремового цвета с открытой спиной и оборкой, а также – в босоножках на высоком каблуке. Певица оставила прямые волосы распущенными, а в макияже сделала акцент на глаза.

Артистка не стала дополнять сексуальный образ украшениями и аксессуарами, однако оставила на безымянном пальце роскошное кольцо, напоминающее помолвочное. Напомним, Эрика скрывает личность своего бойфренда, но ранее намекнула подписчикам, что свадьба уже состоялась. Певица называет мужчину своим мужем и часто хвастается щедрыми подарками от него.

Фолловеры пришли в восторг от пикантного образа Эрики. По их мнению, девушка затмила на вечеринке всех: «Эрика, ты невероятная! Не оторвать глаз от тебя!», «Эрика, просто бомба», «Потрясающая!», «Необычная девушка», «Просто красавица, такая светлая», «Ты красотка!»

Фото: @erikaherceg