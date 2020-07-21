Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила во вторник о безуспешной атаке азербайджанских военных на армянский боевой опорный пункт на границе.

«Сегодня в 22.30 (21.30 мск) подразделение специального назначения противника предприняло очередную атаку на опорный пункт «Бесстрашный» (в Тавушской области Армении — ред.). Подразделение армянских ВС отразило атаку противника, нанеся ему значительные потери», — написала Степанян в Facebook.

По ее словам, по предварительным данным, среди азербайджанских спецназовцев есть не только потери. «Среди них есть также оставшиеся в западне военнослужащие. С армянской стороны потерь нет», — отметила Степанян.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.

По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.