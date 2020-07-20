Азербайджанская сторона нарушила за ночь режим прекращения огня на границе с Арменией 9 раз, произведя из стрелкового оружия 137 выстрелов, сообщила в понедельник пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

«На армяно-азербайджанской границе в ночь с 19 на 20 июля, а также по состоянию на данный момент сохранялось относительное спокойствие. Противник на отдельных участках границы нарушил режим прекращения огня из различного стрелкового оружия 9 раз, произведя по армянским позициям 137 выстрелов», — написала Степанян в Facebook.

В частности, по ее словам, боевые опорные пункты армянской армии у села Чамбарак были обстреляны дважды. Азербайджан, по данным минобороны Армении, применил на этом направлении автоматический станковый гранатомет АГС-17. «Ответный огонь армянской стороны заставил противника прекратить обстрелы», — отметила Степанян.

Она добавила, что в направлении армянских позиций, дислоцированных близ сел Чинари, Неркин Кармирахбюр, Беркабер, Бердаван, беспорядочный огонь велся четырежды, ответного огня со стороны ВС Армении не велось.

Боевые посты у армянского села Хндзорут обстреливались дважды, огонь также был бесцельным, и подразделения ВС Армении и здесь не предприняли ответных действий, заявила Степанян. «Режим прекращения огня в направлении армянских позиций, дислоцированных у села Паруйр Севак, был нарушен один раз. Армянская сторона ответным огнем вынудила противника прекратить обстрел», — отметила Степанян.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.

По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.