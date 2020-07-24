Армения утверждает, что Азербайджан препятствует работе армянских органов дипслужбы за рубежом, говорится в заявлении МИД республики, распространенном в пятницу.

«В последнее время были зафиксированы случаи и попытки насилия в отношении граждан Армении и членов армянских общин в разных странах мира. Были случаи воспрепятствования работам органов дипслужбы Армении и армянских общин за рубежом, преднамеренного уничтожения их личного и служебного имущества, что в отдельных случаях также ставило под угрозу безопасность дипломатического персонала. Предпринимаются… шаги для подрыва торгово-экономических связей Армении с различными странами», — говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД.

В дипведомстве «решительно осудили практику разжигания межнациональных столкновений в разных странах». «Призываем наших соотечественников быть бдительными, не поддаваться на какие-либо провокации, в подобных ситуациях незамедлительно связываться с местными правоохранительными органами, структурами армянской общины и дипломатическими представителями Армении», — отметили в МИД.

Армянское внешнеполитическое ведомство утверждает, что «расширение географии и участие азербайджанских официальных лиц в действиях против дипломатических представительств Армении демонстрируют, что вышеуказанные действия дирижируются государственными структурами Азербайджана».

Ранее расследования нападений на свои диппредставительства потребовал Азербайджан после того, как, по данным азербайджанского МИД, представители армянской партии устроили беспорядки перед зданием Генконсульства республики в Лос-Анджелесе. Тогда генконсул связался с главой департамента полиции Лос-Анджелеса, выразив крайнее недовольство тем фактом, что полиция не смогла полностью обеспечить безопасность азербайджанцев. Также случаи нападения на посольство Азербайджана были в Бельгии.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее Минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе — Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.

По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели пяти военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.

Последствия обстрелов на армяно-азербайджанской границе 1 из 17

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 июля.

2 из 17

В Товузском и Тавушском районах начались боестолкновения, которые не прекращаются несколько дней.

3 из 17

По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военнослужащих.

4 из 17

Армянская сторона заявила о гибели четырех и ранении десяти военных.

5 из 17

Азербайджан и Армения перекладывают вину за происходящее друг на друга.

6 из 17

В Ереване утверждают, что столкновения спровоцировали азербайджанцы, подъехавшие к армянской территории и открывшие огонь.

7 из 17

В Баку с этим не согласны и заявляют, что режим прекращения огня грубо нарушила армянская сторона.

8 из 17

С полуночи 15 июля должен был действовать режим прекращения огня.

9 из 17

Однако Минобороны Армении заявило, что азербайджанская сторона нарушила договоренности.

10 из 17

Говорилось о попытке диверсии и обстрелах приграничных армянских сел Айгепар и Мовсес из гаубиц.

11 из 17

В военном ведомстве Азербайджана эти сообщения назвали вымыслом и дезинформацией.

12 из 17

"Наши подразделения никогда не обстреливают населенные пункты", — заявил Mpravda.com глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

13 из 17

Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией.

14 из 17

Приграничные столкновения осудили в ООН. Генсек Антониу Гутерреш призвал к незамедлительному прекращению боев.

15 из 17

Российский МИД заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.

16 из 17

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали Баку и Ереван сесть за стол переговоров и принять наблюдателей.

17 из 17

Жилой дом, пострадавший от обстрела на армяно-азербайджанской границе.

1 из 17

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 июля.

2 из 17

В Товузском и Тавушском районах начались боестолкновения, которые не прекращаются несколько дней.

3 из 17

По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военнослужащих.

4 из 17

Армянская сторона заявила о гибели четырех и ранении десяти военных.

5 из 17

Азербайджан и Армения перекладывают вину за происходящее друг на друга.

6 из 17

В Ереване утверждают, что столкновения спровоцировали азербайджанцы, подъехавшие к армянской территории и открывшие огонь.

7 из 17

В Баку с этим не согласны и заявляют, что режим прекращения огня грубо нарушила армянская сторона.

8 из 17

С полуночи 15 июля должен был действовать режим прекращения огня.

9 из 17

Однако Минобороны Армении заявило, что азербайджанская сторона нарушила договоренности.

10 из 17

Говорилось о попытке диверсии и обстрелах приграничных армянских сел Айгепар и Мовсес из гаубиц.

11 из 17

В военном ведомстве Азербайджана эти сообщения назвали вымыслом и дезинформацией.

12 из 17

"Наши подразделения никогда не обстреливают населенные пункты", — заявил Mpravda.com глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

13 из 17

Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией.

14 из 17

Приграничные столкновения осудили в ООН. Генсек Антониу Гутерреш призвал к незамедлительному прекращению боев.

15 из 17

Российский МИД заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.

16 из 17

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали Баку и Ереван сесть за стол переговоров и принять наблюдателей.

17 из 17

Жилой дом, пострадавший от обстрела на армяно-азербайджанской границе.