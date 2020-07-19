Армянская сторона констатирует относительное затишье на армяно-азербайджанской границе, Ереван зафиксировал за ночь около 70 выстрелов из стрелкового оружия, сообщила в воскресенье пресс-секретарь минобороны Шушан Степанян.

«В ночь с 18 на 19 июля, и на данный момент, на армяно-азербайджанской границе сохраняется относительное затишье. На отдельных участках границы противник произвел около 70 выстрелов из стрелкового оружия», — написала Степанян в Facebook.

🇦🇲Հայ-ադրբեջանական սահմանին հուլիսի 18-ի լույս 19-ի գիշերը, ինչպես նաև այս պահին, պահպանվել է հարաբերական անդորր։… Опубликовано Shushan Stepanyan Суббота, 18 июля 2020 г.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.

По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.