Министр обороны Армении Давид Тоноян связался в четверг с личным представителем действующего председателя ОБСЕ послом Анджеем Каспршиком, рассказав ему об обострении ситуации на границе с Азербайджаном, заявила пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Шушан Степанян.

«Тоноян сообщил о ситуации, сложившейся на границе с 3.40 (2.40 мск), отметив, что у азербайджанской стороны есть многочисленные раненые и погибшие. Министр обороны проинформировал, что посягательства на границы Армении со стороны Азербайджана пресекаются всеми имеющимися силами и средствами», — написала пресс-секретарь в Faebook.

Ранее Степанян сообщила, что в ночь на четверг армянские военнослужащие пресекли попытку диверсионного проникновения ВС Азербайджана. Она также заявила об обстрелах из гаубиц Д-30 приграничных армянских сел Айгепар и Мовсес. Степанян отметила, что это первое крупное нарушение режима прекращения огня, установившееся с полуночи 15 июля.

Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается несколько дней в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех и ранении десяти военных. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.