Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил в четверг об ударе по машине армянского МЧС с азербайджанского беспилотника.

«Ударный беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Азербайджана нанес удар по машине МЧС, жертв нет», — написал Ованнисян в Facebook, выложив фотографии сгоревшей машины.

Последствия обстрелов на армяно-азербайджанской границе 1 из 17

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 июля.

Ранее пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что в ночь на четверг армянские военнослужащие пресекли попытку азербайджанской диверсии. Она также заявила об обстрелах из гаубиц Д-30 приграничных армянских сел Айгепар и Мовсес. Степанян отметила, что это первое крупное нарушение режима прекращения огня, установившееся с полуночи 15 июля. В минобороны Азербайджана опровергли эти сообщения, назвав их «вымыслом и дезинформацией». В азербайджанском оборонном ведомстве заявили, что «никогда не обстреливают населенные пункты» и «спецназовцы никаких вылазок на армянскую территорию не осуществляли».

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.