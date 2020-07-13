Министерство иностранных дел Армении осудило заявление турецкого МИД по поводу обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе.

В заявлении армянского внешнеполитического ведомства отмечается, что 12 июля министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением, в котором выразило безоговорочную поддержку Баку, «фактически оправдывая применение Азербайджаном силы на армяно-азербайджанской границе, но и распространило откровенно ложную и вводящую в заблуждение информацию».

Армянское внешнеполитическое ведомство заявило, что подобная «провокационная манера Турции и необоснованные обвинения в адрес Армении подтверждают тот факт, что эта страна действует не как член Минской группы ОБСЕ, а как сторона, вовлеченная в нагорно-карабахский конфликт».

«Данный факт делает более чем невозможным какое-либо международное вовлечение Турции в карабахский конфликт, прежде всего в рамках ОБСЕ. Стремление Турции вмешиваться в конфликты в соседних регионах уже привело к подрыву безопасности и распространению нестабильности в данных регионах. Решительно осуждаем попытки Турции спровоцировать нестабильность в нашем регионе», — говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале ведомства.

В МИД подчеркнули, что Армения продолжит стремиться к сохранению и укреплению международной и региональной безопасности, активно сотрудничая с международными партнерами.

В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана и Армении — Товузского района, граничащего с Грузией, и Тавушской области соответственно — в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По информации Баку, погибли четверо азербайджанских военных. Армянская сторона заявляет о ранении двух полицейских и трех военных, погибших нет. В понедельник обстрелы продолжились, в частности, Ереван заявил, что Баку обстреливает территорию Армении с периодичностью в 15-20 минут. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. МИД РФ выразил озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и готов оказать сторонам содействие для стабилизации обстановки.