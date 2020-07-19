Армения не намерена наносить удары по объектам нефтегазовой инфраструктуры на территории Азербайджана, заявил представитель армянского минобороны Арцрун Ованнисян.

«Технически вооруженные силы Армении давно могли это сделать, но у нас не было и нет таких планов. Мы считаем, что нефтегазовые коммуникации, проходящие по этому региону, принадлежат международным компаниям, и эти компании должны быть уверены, что Армения гарант, а не потребитель безопасности. Армения может лучше обеспечить их безопасность, чем кто-либо в регионе», — сказал Ованнисян, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. По его словам, «это ложный тезис, выдвигаемый Баку».

Ранее армянские власти заявляли, что в Баку развивают тезис о том, что дислокация ВС Армении якобы направлена на разрушение и вывод из строя проходящей через Азербайджан международной энергетической инфраструктуры. В Ереване считают, что это делается для того, чтобы представить Армению в качестве глобальной угрозы.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.

По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.