Армянская сторона начала переговоры по налаживанию поставок разрабатываемых вакцин против коронавируса, сообщил в четверг на заседании правительства министр здравоохранения республики Арсен Торосян.

«Переговоры ведутся по двум направлениям. Во-первых, напрямую с производителями. Я вчера лично говорил с коммерческим директором (американской – ред.) компании Moderna, аффилированной с нашим соотечественником Нубаром Афеяном», — сказал министр.

По его словам, разрабатываемая компанией вакцина mRNA-1273 считается одной из самых перспективных.

«Второе направление – платформы Всемирной организации здравоохранения, Глобального альянса по вакцинам и иммунизации, UNICЕF, которые планируют закупить крупные партии вакцины для их равномерного распределения по странам», — отметил Торосян.

Он добавил, что переговоры ведутся уже сейчас, так как есть опасность, что некоторые страны могут сразу закупить основные партии препаратов и другим государствам вакцина достанется поздно. Министр считает, что вакцинация от коронавируса может начаться уже в конце 2020 или начале 2021 года.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В стране, по данным на четверг, выявлены 26 658 случаев заражения, свыше 15 тысяч пациентов вылечились, 459 скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.