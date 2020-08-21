В истории Турции, возможно, наступает «новая эра». Во всяком случае, об этом своему народу собирается объявить в пятницу, 21 августа, глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее на этой неделе он анонсировал «очень хорошие новости» для страны. Но предпочел выдержать двухдневную паузу, иначе, по его выражению, «восторг исчезнет».

Между тем, турецкие СМИ уже связали заявление Эрдогана с открытием в Черном море нескольких газовых месторождений. О находке информировали одновременно агентство Bloomberg и турецкий телеканал Habertürk.

Напомним, в июле турецкое буровое судно «Фатих» приступило к проведению геологоразведочных работ в Черном море.

«Мы будем проводить работы на каждом квадратном метре наших морей, чтобы достичь энергетической независимости. Если там что-то есть, то мы обязательно это найдем», — заявил по этому поводу турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.

Турция, как отмечает ИА «EurAsia Daily», активно ищет запасы газа в Черном и Средиземном морях все последние двадцать лет. Эти изыскания уже обошлись Анкаре примерно в 3 млрд долларов. Но пока особого успеха не приносили.

И вот теперь, вроде как, открытие, наконец, сделано. На участке «Дунай-1», в турецких внутренних водах вблизи морской границы с Румынией и Болгарией, обнаружено несколько месторождений природного газа. Еще одно, как сообщают турецкие СМИ, может находиться у побережья в районе города Кыркларели.

По предварительным данным, залежи «хорошего качества». Однако о размере и глубине месторождения, а также о сложностях добычи газа ничего не говорится. Нет пока и официального подтверждения этой информации.

В то же время эксперты американского агентства уже поспешили заявить, что на фоне нового открытия потребность Турции в российском газе может отпасть. Поскольку она сама, если захочет, сможет экспортировать его в ту же Болгарию, Украину и Грецию.

Что в таком случае будет с «Турецким потоком», который строился как раз для увеличения доли российского раза на турецком рынке? Есть уже радикальное мнение, что миллиарды евро, в которые нам обошелся этот газопровод, мы просто «утопили» в море.

Прокомментировать ситуацию «СП» попросила ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности, старшего преподавателя Финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова:

— На самом деле, перспективы турецкого рынка пока не совсем понятны — будет ли вообще у них большое потребление газа.

Но, тем не менее, первая нитка «Турецкого потока», предназначенная как раз для турецкого рынка, строилась, чтобы заменить маршрут доставки по Трансбалканскому газопроводу. До начала текущего года российский газ шел в Турцию именно этим путем — через Украину, Румынию и Болгарию.

То есть, предполагалось, что «Северный поток-2» и «Турецкий поток» позволят России полностью отказаться от транзита газа через Украину. Объем, который качается по первой нитке «Турецкого потока» — 15 млрд кубометров, эквивалентен тем поставкам, которые были в 2017-2018 гг. по Трансбалканскому газопроводу. Турция закупала где-то 12-13 млрд кубов, плюс — Болгария, вот и получалось в общем 15 млрд кубометров газа.

Поэтому эти нитка была не для дополнительного объема поставок, а, скорее, для того, чтобы с Украины снять транзит.

«СП»: — Уже раздаются голоса, что с открытием собственных месторождений российский газ Турции будет не нужен. Это так?

— Что касается месторождений, то здесь я бы дождался все-таки каких-то подтверждений. Заявлений не политиков, что «началась новая эра», а коммерческих компаний, которые подтвердят запасы. Есть несколько служб в мире, которые запасы эти оценивают, проводят аудит. Вот этих данных и надо дождаться.

До этого в Черном море ни одна страна больших месторождений не разведывала. Несколько небольших есть — на шельфе в районе Одессы и Крыма. В основном там газ добывают, но, опять же, немного.

Больших запасов никто не находил еще.

«СП»: — А как же разведанные Румынией запасы в зоне «Глубокий Нептун»? Там только одно месторождение — 80 млрд кубометров. Кстати, турки бурили где-то неподалеку…

— Объем румынского месторождения менее 100 млрд кубов. Значит, извлекаемые запасы (запасы, которые там можно добывать), будут еще меньше. И чем меньше суммарные запасы месторождения, тем меньше вы можете добывать ежегодно.

Скажем, если у вас 100 млрд кубов, то добывать будете по одному, по два миллиарда кубометров. Это небольшая ежегодная добыча.

Поэтому я все-таки сомневаюсь, что речь идет о каких-то серьезных, действительно, запасах. Просто долгое время турецкие политики говорили о том, что борются за шельфовые месторождения. Что они и тут, и там — везде будут добывать. И сейчас, когда хотя бы что-то, возможно, обнаружилось, надо представить это как огромное открытие. Как некий шаг вперед… и т.д.

Тем более Эрдогану нужны сейчас победы, у него в стране нарастают оппозиционные настроения. И заявить о том, что есть энергетические достижения, это довольно выгодно.

С Россией тоже сейчас активные переговоры идут по поводу будущих поставок. В этом году заканчиваются сразу несколько контрактов с «Газпромом» на поставку газа на турецкий рынок, в том числе, у крупнейшей государственной нефтегазовой компании Botas. К тому же, имеется конфликт по поводу того, что турки в прошлом году не выполняли условие «бери или плати». Поэтому, не исключаю, что есть задача создать некое впечатление «энергетической независимости» — мол, если «Газпром» не пойдет на компромиссы в нашу пользу, мы тогда вообще его заменим. И не только новыми поставщиками, но и собственной добычей.

Но, как я уже сказал, следует все-таки дождаться выводов со стороны аудиторских компаний, которые проведут оценку того, что в реальности там есть и какие ежегодные могут быть объемы добычи.

Повторюсь, в Черном море ни у кого существенной добычи какой-то нет. Ни у Румынии, ни у Украины, ни у России. Ни в Грузии, ни в Абхазии, нигде-нигде. Там был такой «Туапсинский прогиб» у «Роснефти», но ничего толком она там не делает в итоге. Потому что глубоководье и себестоимость добычи довольно высокая.

Еще один существенный момент… Даже если Турция что-то нашла, возможно, гораздо выгодней ей будет просто покупать в современной конъюнктуре дешевый газ у других поставщиков — у Азербайджана и России.

Черное море — это «глубоководная история», отчего себестоимость добычи может быть достаточно высокой.

«СП»: — Как быстро вообще можно начинать качать газ из разведанного месторождения?

— С Турцией не совсем понятно, проводили они разведочное бурение или нет. Известно, что сейсмическую разведку проводили, а дальше, соответственно, должно быть разведочное бурение. В целом же до ввода в эксплуатацию, когда в промышленных объемах добываются углеводороды, на шельфовых месторождениях проходит, как правило, 5-7 лет.

То есть, история эта не быстрая. Поэтому от импортного газа, в том числе, российского, они еще будут зависимы. Собственную добычу долго ждать. И явно, что она все потребности Турции не покроет.

«СП»: — Но Турция ведь активно идет газ еще и в Средиземном море. Причем, так увлеченно, что заходит даже на чужие территории…

— Да, Анкара ведет себя с Кипром и Грецией, можно сказать, бесцеремонно, что, понятно, делает ситуацию в регионе достаточно взрывоопасной. То есть, в Средиземном море к неочевидности запасов добавляется еще и территориальный спор. Поэтому, я думаю, там будет еще сложнее все это добывать.

Но в Средиземном море хотя бы есть примеры того, что хоть что-то кто-то нашел. Например, Израиль в 2010-м вблизи морской границы с Ливаном обнаружил газовое месторождение «Левиафан», суммарные ресурсы которого оцениваются примерно в 450 млрд кубометров.

В Черном море просто нет таких проектов. И большие сомнения, что Турция там что-то подобное откроет.