Анкара считает недействительными итоги парламентских выборов в Сирии, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

«Несколько дней назад в Сирии прошли выборы. Точнее, это были псевдовыборы. И где реакция на них от стран, называющих себя поборниками демократии? Турция вынуждена заступиться за притесненных в Сирии и выразить протест», — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

Он добавил, что Турция сохранит свое военное присутствие в Сирии до тех пор, «пока сирийский народ не обретет свободу и мир».

Парламентские выборы проходили в минувшее воскресенье только на территории Сирии с разделением по округам, где каждый имеет право голосовать только на месте постоянного проживания. Исключение было сделано на всех выборах во время войны в стране для граждан, бежавших с территорий, захваченных террористами. Для жителей провинций Идлиб и Ракка власти установили дополнительные урны в местах их временного пребывания. Граждане Сирии, находящиеся за пределами родины, по законодательству страны не могут принять участие в голосовании.