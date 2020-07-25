Президент Турции Тайип Эрдоган провел в Стамбуле переговоры с главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем, сообщила администрация турецкого лидера.

Визит Сарраджа в Турцию не был анонсирован заранее. О подробностях переговоров не сообщается.

В Ливии продолжается противостояние между ПНС Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА — Египет.