Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в четверг с рабочим визитом в Катар, эта поездка стала первым зарубежным визитом турецкого лидера с начала пандемии коронавируса, сообщило Катарское агентство новостей QNA.

Ранее Катарское агентство новостей сообщило, что эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани примет Эрдогана в четверг вечером, чтобы «обсудить пути укрепления стратегических отношений и последнее развитие событий в регионе и в мире».

Как отметило агентство, «президента Турции и сопровождающую его делегацию по прибытии в международный аэропорт Дохи встретил вице-премьер и госминистр обороны Халед аль-Аттыйя».

Эрдоган стал первым главой государства, прибывшим в Катар с начала пандемии коронавируса. Он отправился в Катар, который считается самым верным союзником Анкары на Ближнем Востоке, после виртуальной встречи с президентами России и Ирана по Сирии. Накануне этой встречи глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что Доха дополнительно выделит 100 миллионов долларов на помощь сирийцам.

В среду лидеры России, Турции и Ирана Владимир Путин, Тайип Эрдоган и Хасан Роухани провели встречу в формате видеоконференции, на которой обсудили положение дел в Сирии. По итогам саммита президенты трех стран подтвердили приверженность территориальной целостности Сирии, выразили неприятие незаконного захвата нефтяных доходов в стране, подтвердили решимость сотрудничать в интересах ликвидации террористов и договорились нарастить координацию по решению сирийского конфликта. Также стороны призвали международное сообщество увеличить оказываемую помощь всем сирийцам без исключения.

В Катаре располагается военная база Турции, где с 2017 года, когда соседние Саудовская Аравия и ОАЭ стали угрожать военной интервенцией Катару после разрыва дипотношений, базируются пять тысяч военнослужащих. Катар и Турция поддерживают Правительство национального согласия Ливии, которое правит из Триполи.