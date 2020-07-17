РФ и Турция ведут в сирийском Идлибе совместную деятельность против нелегальных вооруженных группировок, которые пытаются сорвать процесс мирного урегулирования, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

Как ранее сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии, 14 июля в ходе проведения 20-го совместного российско-турецкого патрулирования трассы М-4 в Идлибе на пути следования автоколонны произошел подрыв самодельного взрывного устройства. Трое российских военнослужащих получили легкие ранения, сообщалось также о раненых среди экипажа турецкого бронеавтомобиля. По сообщению турецкого минобороны, погибших в ходе инцидента не было.

«Число наших совместных (с РФ) патрулирований в Идлибе уже достигло 20. Процесс урегулирования конфликта идет, но существуют нелегальные силы, которые этот процесс задерживают и создают ему проблемы. Конечно, мы вместе с российскими партнерами стараемся помешать этому», — сказал Эрдоган журналистам.

Ситуация в сирийском Идлибе обострилась в конце февраля, когда террористы группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись и турецкие военные, которые не должны были там находиться.

После встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Москве 5 марта ситуацию удалось отвести от опасной черты — стороны приняли совместный документ, в котором подтвердили приверженность астанинскому формату и объявили о режиме прекращения огня. Кроме того, Москва и Анкара договорились о совместном патрулировании важной трассы М-4.

* Террористическая организация, запрещенная в России