Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент Турции поздравил Владимира Путина с успешным проведением общенародного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против — 21,27% (около 16 миллионов человек). Они вступили в силу 4 июля.