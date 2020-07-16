Попытка переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года была попыткой оккупации страны, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган в связи с отмечаемой в стране четвертой годовщиной победы над путчистами.

«Это была попытка вторгнуться в нашу страну с помощью террористов и предателей внутри нашей армии. Но Турция показала, что она не входит в число тех государств региона, которые удалось дестабилизировать посредством внутренних беспорядков, чтобы потом оккупировать. Турецкий народ разрушил планы тех, кто хотел растоптать его волю», — сказал Эрдоган в телеобращении к нации.

Он также назвал проявлением «воли народа» Турции и продолжением его побед изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле, превращенного в мечеть.

Власти Турции обвиняют организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.