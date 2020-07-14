Турецкие власти исправили допущенную в 1934 году историческую ошибку, изменив статус собора Святой Софии (Айя-Софии) с музея на мечеть, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Они начнутся 24 июля.

«Мы исполнили волю 83 миллионов наших граждан. В 1934 году кто превратил ее в музей? А сейчас мы исправляем эту ошибку. Это наше суверенное право», — сказал Эрдоган журналистам.

Он отметил, что Айя-София превращена в мечеть не из церкви, а из музея.

«При Фатихе (султане Мехмеде II Завоевателе) она была принята в разрушенном виде и затем превращена нами в сокровище. В течение веков за ней ухаживали, расширяли, делали ещe красивее. Пусть никто не волнуется, мы продолжим сохранять Айя-Софию как сокровище, ее культурную ценность», — сказал президент Турции.

Он добавил, что турецкие власти проводят реставрацию церквей и синагог. «У нас ни в коем случае нет вражды к представителям других религий — наоборот, есть уважение. У нас в 4-5 раз больше культовых строений для немусульман, чем в Европе для мусульман», — заявил Эрдоган.

Храм Святой Софии был основан христианским императором Юстинианом и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.