Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию в Ливии, а также двусторонние отношения, сообщила администрация президента Турции во вторник.

«Наш президент провел сегодня телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. В ходе переговоров лидеры обменялись мнениями о ситуации в Ливии, обсудили региональные проблемы и вопросы двусторонних отношений. Стороны договорились о более тесном сотрудничестве с целью достижения товарооборота в 100 миллиардов долларов, а также обеспечения стабильности в Ливии», — говорится в сообщении.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА — Египет.