Эр-Рияд поддерживает мирное урегулирование в Ливии без иностранного вмешательства, сообщил в понедельник министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан в телефонном разговоре с главой МИД временного правительства востока Ливии, заседающего в Бенгази и сотрудничающего с Ливийской национально армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара.

«Министр иностранных дел и международного сотрудничества правительства Ливии Абдель Хади Ибрагим аль-Хувейдж обсудил с министром иностранных дел королевства Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом последние события на ливийской сцене, во время разговора саудовский министр подчеркнул заинтересованность королевства в обеспечении безопасности, стабильности и единства Ливии и поддержке всех мирных усилий по урегулированию ливийского кризиса в соответствии с Каирской декларацией и результатами Берлинской конференции, чтобы они были далеки от иностранного вмешательства», — говорится в заявлении, распространенном в ливийских СМИ МИД временного правительства Ливии.

Президент Египта, который оказывает политическую поддержку Хафтару, Абдель Фаттах ас-Сиси заявил в субботу, выступая на военной базе в районе города Сиди-Баррани недалеко от границы с Ливией, что Каир готов оказать помощь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Также президент заявил, что у любого прямого вмешательства Египта в Ливии теперь есть легитимность по международному праву. По его словам, «красной чертой» для продвижения войск является город Сирт, расположенный примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинция Джуфра. ЛНА Хафтара поприветствовала озвученные ас-Сиси идеи по поводу оказания помощи ливийцам.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Политическую поддержку Хафтару оказывает Египет. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.

В Каире 6 июня состоялась встреча ас-Сиси с Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По ее итогам глава Египта объявил о «каирской инициативе», которая включает прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.