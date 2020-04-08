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Активисты «Единой России» проверили аптеки в 34 регионах России, данные о дефиците переданы в Федеральную антимонопольную службу, сообщила РИА Новости координатор проекта ЕР «Народный контроль» Анна Кувычко.

"Народный контроль" с февраля проводит мониторинги аптек и торговых сетей в РФ на предмет наличия масок. В феврале рост цен на них зафиксировали более чем в половине субъектов РФ, при этом дефицит выявили примерно в 20% аптек. В марте активисты проводили выборочные проверки в 10 регионах и обнаружили ухудшение ситуации — масок не было в 90% проверенных аптек.

«Активисты федерального партийного проекта «Народный контроль» в период с 23 марта по 6 апреля 2020 года провели проверки аптек в 34 субъектах РФ. В ходе акции было проверено 656 аптек, в 622 из которых не было на момент проверки в наличии медицинских масок. Таким образом, более чем в 95% случаев граждане лишены возможности купить в аптеках необходимые для защиты от пандемии коронавируса медицинские маски», — сказала Кувычко РИА Новости.

В частности, в Хабаровском крае проверили 71 аптеку, масок не было ни в одной. Аналогичная ситуация зафиксирована в Белгородской области (проверены 93 аптеки), а также в Тульской (35), Курской (14), Томской (10) и Ростовской областях (9).

В пресс-службе ЕР уточнили, что все результаты мониторинга оперативно передаются в ФАС.

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