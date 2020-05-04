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Группу "специального назначения" из 21 священника, которые готовы работать с больными коронавирусом, создали в Русской православной церкви, однако остается нерешенным вопрос их допуска в больницы, заявил в понедельник в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.

«Мы подготовили ограниченное число священников — 21 человек на всю Москву, и только они имеют право приходить к пациентам в больницы», — сказал епископ Пантелеимон.

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По его словам, священники готовы соблюдать все требования санитарной безопасности, надевать специальные костюмы, маски, которые уже закуплены. Также епископ напомнил, что по благословению патриарха Московского и вся Руси Кирилла была разработана специальная инструкция по посещению больных коронавирусом, которая "учитывает все требования санэпидрежима".

Кроме того, в Русской православной церкви готовы "взять на себя маршрутизацию вызовов" и принимать звонки.

«Единственный вопрос, который мы не можем решить, чтобы нас непосредственно пустили к больным людям, которые нас ждут. Таких просьб не так много, поэтому какой-то перегрузки для системы здравоохранения точно не будет», — заверил иерарх.

В качестве решения вопроса епископ предложил схему, когда дежурный священник принимает вызов и направляет запрос в профильный департамент правительства Москвы для оформления пропуска.

«Они (столичные власти — ред.) оперативно выписывают разовый цифровой пропуск в конкретное медучреждение, вместе с помощником священник выезжает в больницу, при участии помощника надевает всю необходимую спецзащиту, совершает таинства, проводит у постели больного не больше 25 минут, и выходит», — объяснил собеседник агентства.

Епископ рассказал, что возросло количество звонков на телефон Больничной комиссии РПЦ с просьбой выехать к больным коронавирусом на дом: люди хотят причастится до того, как поедут в больницу, так как там это сделать невозможно, и даже из-за этого не вызывают сразу "скорую".

По его словам, для православных христиан вера является основополагающей жизненной ценностью, и "возможность приступить к церковным таинствам в момент испытания необходима как воздух".

«Конечно, в первую очередь, это очень нужно тяжелобольным людям, тем, кто находится в реанимации и понимает, что в самое ближайшее время для него возможен любой исход, готовится к нему и хочет встретить его достойно», — подытожил представитель Русской церкви.

Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл обратился к столичным властям с просьбой допустить священников в московские больницы, чтобы исповедовать и причащать верующих пациентов. Также священники в Москве не могут попасть к людям, которые лечатся дома, на карантине.

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