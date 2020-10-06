Коронавирус среди циркулирующих в России вирусов, вероятно, будет активным еще в течение двух лет, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«В течение двух лет мы будем ожидать достаточно активные позиции COVID-19 среди циркулирующих сезонных респираторных вирусов с периодическими горячими точками в различных географических регионах», — сказала Пшеничная на форуме «Дни вирусологии 2020».

Она уточнила, что сейчас происходят повторные вспышки коронавируса в стране, и они какое-то время не будут прекращаться.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф