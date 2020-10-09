Главным правилом передвижения в общественном транспорте в условиях пандемии коронавируса остаётся соблюдение масочного режима. Об этом заявил академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Главное — надевать маску, причём не когда вы подходите к кассе, а за несколько десятков или сотен метров до входа в метро. Или на остановке автобуса, потому что там тоже скапливается большое количество людей, часто без масок. Обязательно находиться в маске всё время пребывания в транспорте, — отметил специалист в интервью радио Sputnik.

Покровский добавил, что следует надевать и перчатки. В случае, если они забыты дома, надо как можно меньше касаться различных предметов. Положительным моментом академик считает открытое в вагоне или салоне автобуса окно.

Проветривание — один из способов, который снижает вероятность заражения. Хуже, когда окна закрыты, воздух спертый. Тут, конечно, более выгодная позиция у вируса, — пояснил Покровский.

По его мнению, в общественном транспорте по возможности необходимо соблюдать социальную дистанцию, что снижает риск заражения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач и телеведущий Сергей Малоземов заявил: осенний рост заболеваемости коронавирусом может быть связан среди прочего с недостатком витамина D. По его словам, хотя витамин D напрямую не влияет на восприимчивость к инфекции, он укрепляет иммунитет человека. Осенью же, когда падает солнечная активность, организм россиянина получает витамина D значительно меньше. Его недостаток, по мнению врача, ухудшает прогноз при заболевании коронавирусом.