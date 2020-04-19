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Количество выявляемых в России заболевших с коронавирусом растёт из-за расширения тестирования. Об этом заявил академик, главный внештатный эпидемиолог страны Николай Брико.

Он отметил, что на сегодняшний день в стране делается около двух млн тестирований, это позволяет скорректировать структуру клинических форм, и тем самым увеличить процент выявленных случаев. В частности, растет количество заболевших коронавирусом, не имеющих симптомов.

Правда, нельзя сказать, что это нарастание очень большое: всего лишь на 13% в день по стране, — цитирует Брико «Интерфакс».

Он добавил, что число летальных исходов по России не более 0,9%, что гораздо ниже, чем в других странах. Но заболеваемость ещё не достигла своего пика.

Как писал NEWS.ru, ранее Брико прокомментировал слух о распространении коронавируса по ветру. По словам эпидемиолога, вирус не может «перелетать», а основными разносчиками COVID-19 остаются люди.

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