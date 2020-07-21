Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что у прививки от коронавируса будут противопоказания. Так, ее нельзя делать пациентам с хроническими аутоиммунными заболеваниями.

укол

— Перед тем, как ввести препарат, каждого человека должен проконсультировать врач-терапевт, собрав анамнез пациента, — сказал эксперт.

Первыми прививку от COVID-19 должны получить лица из групп риска, например, учителя, пенсионеры, подчеркнул специалист. Кроме того, люди, работающие на больших стройках, проживающие в общежитиях или казармах, тоже должны быть привиты, потому что они живут и трудятся «скученно» и дышат одним воздухом.

Клинические испытания вакцины против COVID-19 завершаются, сообщили в Минобороны. Из госпиталя Бурденко выписалась последняя группа добровольцев в составе 20 человек.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной. По его словам, за время пандемии число сторонников такой меры выросло.

Вероятность второй волны COVID-19 в России зависит от ответственности граждан в соблюдении мер безопасности, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. Он привел в пример США и Индию, где из-за несоблюдения мер сильно ухудшилась ситуация и ставятся новые антирекорды по количеству новых случаев.