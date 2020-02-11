Гонконгский эпидемиолог Гэбриэл Лян призвал определить реальные масштабы распространения коронавируса 2019-nCoV для того, чтобы разработать эффективные методы борьбы с инфекцией.

Как передаёт «Царьград», Лян допустил, что жертвами коронавируса могут стать до 80% населения планеты, если не взять его распространение под контроль. Эпидемиолог отметил, что в качестве первоочередной задачи необходимо выяснить, не скрывают ли власти Китая истинный размах эпидемии и насколько эффективны применяемые Пекином меры.

Заразятся ли 60–​80% населения Земли? Может быть, нет. Может быть, это произойдёт волнообразно. Может быть, количество летальных исходов уменьшится, — порассуждал эпидемиолог.

По состоянию на утро 11 февраля коронавирусной инфекцией в Китае и других странах мира заразились более 43 тысяч человек, порядка четырёх тысяч — почти каждый десятый — выздоровели. Более тысячи больных скончались.

Как сообщал NEWS.ru, возглавляющий специальную экспертную комиссию Госкомитета по вопросам здравоохранения Китая пульмонолог Чжун Наньшань предположил, что конец вспышки коронавирусной инфекции придётся на апрель 2020 года.

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