По словам фтизиатра Павла Фадеева, после того, как мир избавится или хотя бы частично справится с COVID-19, может начаться эпидемия туберкулеза. Дело в том, что вирус нанес мощный удар по легким.

легкие

По прогнозу специалистов, в 2021 году показатели и заболеваемости, и смертности увеличатся на двадцать процентов. Эксперт советует следить за здоровьем и планово делать флюорографию, особенно тем, кто переболел в тяжелой форме. Мощное снижение иммунитета, в том числе, из-за стресса и самоизоляции, делает ситуацию еще более сложной.

Эта болезнь распространяется по воздуху. Больные при кашле, чихании или отхаркивании выделяют в воздух бактерии. Заражение происходит, когда им удается пройти сквозь защитные барьеры и проникнуть глубоко в легкие.

Если дыхательные пути здоровые, они задерживают и вовыодят со слизью большую часть бактерий, в том числе, и палочек Коха. Если нет — то для заражения может быть достаточно минимальной дозы.

Из-за фиксации систем здравоохранения многих стран на борьбе только с коронавирусной инфекцией уже в этом году мир может ждать взрывной рост числа заболевших туберкулезом, предупредили эксперты ВОЗ. При этом карантин уже остановил профосмотры и диагностику — некоторые регионы так и не смогли организовать лечение на дому, занимаясь лишь коронавирусом. При этом сходство симптомов заболевания COVID-19 и туберкулезом усложняет решение проблемы.

Ранее эксперты перечислили основные привычки, которые способствуют долголетию. Одним из важных условий является правильное питание. Специалисты рекомендуют придерживаться средиземноморской диеты. Суть ее в сокращении количества красного мяса в рационе в пользу рыбы и нежирной птицы. Плюс необходимо насытить рацион клетчаткой. Ее много в бобовых, овощах и фруктах.