Энергетические компании предлагают создать специализированный фонд с госучастием для работы с долгами перед предприятиями энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Это следует из их письма первому вице-премьеру России Андрею Белоусову и вице-премьеру России Юрию Борисову, которое в пятницу, 24 апреля, оказалось в распоряжении «РИА Новости».

Письмо было написано ГК «Ренова», «Т Плюс», «Интер РАО», «Росэнергоатом», СУЭК, «Квадра», «Газпром энергохолдинг», «Фортум» и «Юнипро», в нем компании просят рассмотреть возможность изменение поддержки пострадавших потребителей.

«Проработка создания специализированного финансового института (фонда) c государственным участием по работе c долгами перед предприятиями энергетики и ЖКХ. Функциями такого института могут стать выкyп y энергосбытовых предприятий, управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций долгов потребителей (в том числе населения, предприятий пострадавших отраслей, бюджетных учреждений и тому подобное) и последующая системная работа по урегулированию данных долгов», — предлагается решение проблемы одной из компаний.

Отмечается, что в марте-апреле 2020 года из-за экономического кризиса на фоне распространения коронавирусной инфекции происходит рост задолженности за энергоресурсы и услуги ЖКХ. Энергокомпании подчеркнули, что ситуация способна усугубиться из-за принятого правительством постановления, которое вводит мораторий до 2021 года взыскание неустойки за просрочку платежей за коммунальные услуги.

«При массовом прекращении оплаты коммунальных услуг, уже начиная co второго квартала 2020 года, пострадают энергосбытовые компании — гарантирyющие поставщики электроэнергии, теплоснабжающие организации всех типов, управляющие компании жилищного сектора», — говорится в тексте.

6 апреля, стало известно, что Мишустин подписал постановление о запрете начислять россиянам пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг. Постановление принято на основании поправок к федеральному закону о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

3 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для населения и малого бизнеса. Документ дает право обращаться в банк с требованием о предоставлении отсрочки по оплате кредита сроком до шести месяцев.