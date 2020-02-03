В России предложили создать программу персонализированной профилактики ожирения и сахарного диабета. Об этом заявила директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Наталья Мокрышева.

«В основе этой программы — всесторонний учет специфики генетических, эпигенетических, национальных и этнических факторов предрасположенности, свойственный населению России», — рассказала Мокрышева агентству «РИА Новости» в понедельник, 3 февраля.

Она отметила, что подобный подход также требует индивидуальной оценки чувствительности человека к лекарственным препаратам.

29 января врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о причинах ожирения у школьников. По ее словам, на лишний вес влияют множество факторов, включая физические нагрузки и стрессы. Она также посоветовала родителям давать детям ланч-боксы с полезной едой.