Специалист Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Лариса Савельева дала рекомендации о завтраке после новогоднего застолья.

По словам специалиста, главное после праздника — не перегружать организм. Поэтому на завтрак и обед лучше всего доесть оставшиеся салаты, а также погулять на свежем воздухе.

«Если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то лучше на следующий день устроить организму разгрузку», — цитирует специалиста RT.

По словам Савельевой, лучше всего для этого подойдет кефир, каша на обезжиренном молоке или на воде, а также куриный бульон.

Кроме того, не будет лишним уменьшить количество жирных, жареных и копченых продуктов, заменив их фруктами, овощами и легкими салатами.

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