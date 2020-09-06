Телеведущий Владимир Соловьев жестко раскритиковал стихи актёра Михаила Ефремова, написанные в память о погибшем в ДТП Сергее Захарове.

Соловьев заявил, что актера следует отдельно судить за графоманию и издевательство над русской словесностью. Ему не понравилось стихотворение, которое «пошло, гадко и дурно зарифмовано».

«Ефремову, конечно, надо отдельный срок за издевательство над русской словесностью. Потому что уровень графоманства зашкаливает. Ему просто место в аду», — заявил Соловьев в своем YouTube-канале.

Телеведущий добавил, что Ефремов любуется собой, являясь «убийцей» и «пьяным ничтожеством».

Ефремов выступил с последним словом 3 сентября. Он признал вину в смертельном ДТП и зачитал собственные стихи, написанные в память о погибшем водителе.

Ранее «Рамблер» сообщал, что рассвирепевший в прямом эфире Соловьев пообещал «взять за мошонку» критика, написавшего, что «Володя истерит и монету отрабатывает».