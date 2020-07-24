Бывший нападающий сборной России по футболу Павел Погребняк, которому в ноябре исполнится 37 лет, покидает екатеринбургский «Урал» в связи с истечением срока действия контракта, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

«Мы благодарим Павла за тот вклад, который он внес в успехи «Урала», за профессиональное и ответственное отношение к тренировкам и играм, за самоотдачу, с которой он бился на футбольном поле, за тот пример, который он подавал молодым игрокам клуба! Желаем Павлу здоровья и успешной реализации своих сил на новом этапе карьеры!» — сообщает пресс-служба команды.

Погребняк выступал в «Урале» с 2018 года, он провел за команду 27 матчей, став автором шести забитых мячей.

«Я очень рад, что был частью команды на протяжении двух лет и очень благодарен вам за поддержку, — отметил Погребняк. — Я получал удовольствие от игры за «Урал», и у меня останутся только лучшие воспоминания об этом этапе карьеры, о наших победах. Я оставляю в Екатеринбурге много друзей и надеюсь, что еще будет повод вернуться в этот город», — сказал Погребняк.

📺Павел Погребняк: «Я оставляю в Екатеринбурге много друзей и надеюсь, еще будет повод вернуться в этот город!» pic.twitter.com/C26BchxaJP — ФК Урал (@FCURAL) July 24, 2020

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью ТАСС высказал мнение, что Павлу пора завершать карьеру

«Мы расстались в хороших отношениях. Думаю, ему нужно завершать. Но это мое мнение, он сам решит. Он очень хороший человек. Хочется поблагодарить его», — сказал Иванов.

Помимо «Урала», Погребняк играл за «Спартак», «Зенит», «Динамо», «Тосно», «Балтику», «Химки», «Шинник», «Томь», немецкий «Штутгарт», английские «Фулхэм» и «Рединг».

В составе сборной России нападающий провел 33 матча, забив восемь мячей.