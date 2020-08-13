Звезда сериала «Тест на беременность» и фильма «Битва за Севастополь» Сергей Куницкий скоропостижно скончался на 36-ом году жизни. Об этом говорится в некрологе на сайте Московского Губернского театра.

«С прискорбием сообщаем, что вчера от нас ушел наш коллега, артист Сергей Куницкий. (…) Ему было 35 лет. Внезапный уход, огромная, непостижимая потеря, которую невозможно пока ни осознать, ни принять», — говорится в сообщении.

В театре отметили, что Куницкий был «ярким и самобытным» и одним из ведущих актеров труппы, без которого сложно представить большинство спектаклей.

«Сережа! Любим, будем помнить, спасибо тебе за талант и человеческое тепло. Соболезнуем родным и близким, крепитесь…», — призвали родственников Куницкого в театре.

При этом причина смерти артиста не уточняется.

«Рамблер» писал, что ранее стало известно о смерти Народного артиста России Александра Петрова. Он был старейшим из актеров Театра российской армии и запомнился зрителям по ролям в фильмах «40 минут до рассвета», «Москва — Генуя», «Близкая даль», «Несмотря на преклонный возраст», «Последнее свидание» и «Перехват».