Популярность пластиковых емкостей в настоящее время объясняется тем, что их эксплуатационные характеристики значительно превосходят аналоги из бетона и металла.
Особенности емкостных резервуаров из полипропилена
Специфика оборудования характеризуется свойствами материала и способами производства:
- прочность – детали из экструдированного листового полипропилена соединяют с помощью сварки. Современные технологии производства гарантируют высокопрочное соединение без видимых швов;
- материал – химически инертный материал, который позволяет хранить как пищевые, так и технические вещества;
- простота монтажа – емкости из пропилена имеют меньшую массу, чем бетон и металл, поэтому доставка, монтаж/демонтаж конструкций значительно легче и проще;
- стоимость – цена материала и производство из него намного ниже, чем у аналогов;
- длительность эксплуатации – пропилен не подвержен гниению, плесени и коррозии. Так же не поддается внешним воздействиям, что позволяет использовать его на улице.
Виды емкостного оборудования из полипропилена
Емкостное оборудование из полипропилена от https://konard.ua/catalog/emkostnoe-oborudovanie отличается по габаритам, конфигурации, исполнению. Характеристики отличаются в зависимости от способа применения.
Емкости используют:
- как цистерны для мини заправок дизельного топлива, которые устанавливают, как наружно, так и углубленно;
- для хранения дизельного
- для воды и жидких удобрений;
- как водоочистной комплекс;
- как пожарные резервуары.
Полипропиленовые баки используют для длительного и краткосрочного хранения сыпучих и жидких веществ, как пищевых, так и технических.
На рынке емкостного оборудования представлены цилиндрические, прямоугольные формы, вертикального или горизонтального исполнения. Так же производители выполняют под заказ изделия по желанию заказчика.
Дополнительно резервуары могут быть оборудованы:
- перегородками;
- фланцами;
- насосами и запорной арматурой;
- фитингами и фланцами;
- отверстиями для необходимых соединений;
- теплоизоляцией.
К месту монтажа такие емкости доставляют как в готовом виде, так и в разобранном, что позволяет устанавливать их в помещении.