Популярность пластиковых емкостей в настоящее время объясняется тем, что их эксплуатационные характеристики значительно превосходят аналоги из бетона и металла.

Особенности емкостных резервуаров из полипропилена

Специфика оборудования характеризуется свойствами материала и способами производства:

прочность – детали из экструдированного листового полипропилена соединяют с помощью сварки. Современные технологии производства гарантируют высокопрочное соединение без видимых швов;

материал – химически инертный материал, который позволяет хранить как пищевые, так и технические вещества;

простота монтажа – емкости из пропилена имеют меньшую массу, чем бетон и металл, поэтому доставка, монтаж/демонтаж конструкций значительно легче и проще;

стоимость – цена материала и производство из него намного ниже, чем у аналогов;

длительность эксплуатации – пропилен не подвержен гниению, плесени и коррозии. Так же не поддается внешним воздействиям, что позволяет использовать его на улице.

Виды емкостного оборудования из полипропилена

Емкостное оборудование из полипропилена от https://konard.ua/catalog/emkostnoe-oborudovanie отличается по габаритам, конфигурации, исполнению. Характеристики отличаются в зависимости от способа применения.

Емкости используют:

как цистерны для мини заправок дизельного топлива, которые устанавливают, как наружно, так и углубленно;

для хранения дизельного

для воды и жидких удобрений;

как водоочистной комплекс;

как пожарные резервуары.

Полипропиленовые баки используют для длительного и краткосрочного хранения сыпучих и жидких веществ, как пищевых, так и технических.

На рынке емкостного оборудования представлены цилиндрические, прямоугольные формы, вертикального или горизонтального исполнения. Так же производители выполняют под заказ изделия по желанию заказчика.

Дополнительно резервуары могут быть оборудованы:

перегородками;

фланцами;

насосами и запорной арматурой;

фитингами и фланцами;

отверстиями для необходимых соединений;

теплоизоляцией.

К месту монтажа такие емкости доставляют как в готовом виде, так и в разобранном, что позволяет устанавливать их в помещении.