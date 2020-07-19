Эмиру Кувейта Сабаху аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху провели операцию, она прошла успешно, сообщает Кувейтское агентство новостей KUNA со ссылкой на заявление министра по делам канцелярии эмира Али Джарраха ас-Сабаха.

Ранее в субботу канцелярия эмира Кувейта сообщила, что глава государства был госпитализирован для медицинских обследований. Сообщалось, что его младший брат и наследный принц Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах будет временно исполнять «ряд обязанностей» эмира государства.

По словам министра, эмир перенес в воскресенье утром операцию, она прошла успешно.

В прошлом году 91-летний эмир, находящийся на престоле Кувейта с 2006 года, планировал посетить Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом, но был вынужден отложить визит по медицинским соображениям и вместо этого прошел обследование в одной из больниц США. После медобследования он вернулся на родину.