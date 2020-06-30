Рас-эль-Хайма (ОАЭ) стал первым туристическим направлением в мире, получившим сертификат безопасности французской инспекционно-сертификационной компании и Всемирного Совета по туризму и путешествиям (WTTC), сообщает пресс-служба департамента по развитию туризма эмирата.

Для получения сертификатов была разработана и реализована программа по введению строгих мер в сфере здравоохранения, санитарной и гигиенической безопасности во всех отелях Рас-эль-Хайма. Цель всех нововведений — минимизация возможных рисков для сотрудников и гостей.

Эмират обеспечивает соответствие всех средств размещения повышенным стандартам безопасности и гигиеническим протоколам, а также проводит дополнительное обучение работников отрасли.

«По мере восстановления туристического потока основная задача нашего ведомства заключается в принятии необходимых мер для обеспечения защиты здоровья и спокойствия наших гостей», — отметил Раки Филлипс, генеральный директор департамента по развитию туризма эмирата Рас-эль-Хайма.