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Емельяненко принял вызов на бой от Кадырова

22:27 26/12/2019

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко принял вызов на поединок от главы Чечни Рамзана Кадырова, заявил он на своей странице в Instagram. Дата встречи пока остается неизвестной.

Добавим, что 21 декабря Кадыров вызвал Емельяненко на бой, уточнив, что пока не определился, в каком виде единоборств может пройти поединок. «Я принимаю твой вызов, мой друг Рамзан. Я готов с тобой побоксировать. Готовь перчатки. Время, число я предоставляю тебе на выбор», – ответил мастер смешанных боевых искусств Емельяненко. В конце ноября этого года Александр Емельяненко провел поединок против штангиста Михаила Кокляева по правилам бокса. Емельяненко одержал победу в первом раунде нокаутом.

В ММА в послужном списке 38-летнего россиянина 28 побед (25 досрочно), семь поражений и одна ничья. Александр Владимирович Емельяненко является российским бойцом смешанных единоборств. Бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо.



