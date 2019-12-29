СПОРТ

Емельяненко посвятил победу над Джексоном своей дочери-имениннице

11:18 29/12/2019

<br />

Российский боец ММА Федор Емельяненко посвятил победу над американцем Куинтоном Джексоном своей дочери Василисе, у которой сегодня день рождения, сообщает ТАСС.

Емельяненко отправил Джексона в нокаут в первом раунде. Встреча в рамках турнира Bellator прошла в японском городе Сайтама. Теперь на счету россиянина 39 побед и шесть поражений. Этот поединок стал для него заключительным в Японии. Именно в этой стране Емельяненко возобновил карьеру четыре года назад. Всего же в Японии российский боец ММА провел 27 схваток. Местные любители боев настолько полюбили россиянина, что прозвали его «Последним императором».

«Я благодарю вас за вашу любовь и вашу поддержку. И хочу поклониться всем, кто за меня молился в России, всем православным христианам. В Сербии, Греции и здесь», – сказал Емельяненко. Пока в планах Емельяненко еще два боя. Предполагается, что следующий поединок пройдет летом в Европе, а последний в карьере россиянина – в Москве в конце 2020 или начале 2021 года.



