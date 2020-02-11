СПОРТ

Емельяненко оправдал употребление алкоголя спортсменами

13:01 11/02/2020

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко оправдал употребление алкоголя спортсменами. Его слова приводятся на YouTube-канале ACA MMA.

«Спортсмен не должен открыто признавать, что он может выпить алкоголь и расслабиться? Те, кто отрицает подобное поведение – закомплексованные люди. И живут они куда хуже, чем спортсмен, который может заявить о том, что он легко может выпить», – сказал Емельяненко.

Тяжеловес также добавил, что чувствует поддержку со стороны россиян в данном вопросе. «Считаю, что все 100% населения России за меня», – сказал Емельяненко.

Напомним, 21 января Анапский суд арестовал бойца за пьяный дебош в поселке Супсех. Спортсмена приговорили к семи суткам ареста за мелкое хулиганство.

В марте прошлого года Емельяненко задержали в Кисловодске после того, как он скрылся с места аварии. Боец также находился в состоянии алкогольного опьянения.



