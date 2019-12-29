СПОРТ

Емельяненко нокаутировал Джексона в первом раунде

09:39 29/12/2019

Российский боец ММА Федор Емельяненко нокаутировал американца Куинтона Джексона в первом раунде на турнире Bellator в Японии. Емельяненко рассек сопернику бровь. Медицинская помощь Джексону не понадобилась, сообщает ТАСС.

Сам россиян после боя также покинул арену, прихрамывая. На счету 43-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений, один бой признан несостоявшимся. Для него это 15-я победа нокаутом. 41-летний Джексон победил в 38 поединках, проиграл в 14. На взвешивании перед поединком Емельяненко оказался легче американца.



